Setkal se Putin s Reaganem? Nejzáhadnějších fotografie na světě je po 30 letech rozluštěna

Reagan byl na cestách doprovázen svým fotografem Petem Souzou, který se později stal oficiálním fotografem prezidenta Baracka Obamy. To, co na obrázku vidíme, je na první pohled standardní setkání s veřejností. Reagan si potřásá rukama se skupinou obyčejných lidí z Moskvy, zatímco sovětští úředníci stojí poblíž v šedých oblecích.

Na první pohled se může zdát, že postava v levé části snímku je absolutně nezajímavá a tvoří jen křoví. Právě muž s fotoaparátem na krku ale vzbudil největší pozornost. Desítky let totiž nebylo jasné, zda je to skutečně jen turista, nebo tajný agent KGB, nyní ruský prezident Vladimir Putin.

Podoba by mezi nimi byla a fotograf navíc zarytě tvrdil, že si je jistý, že šlo o Putina. Například v rozhovoru pro NPR uvedl, že se turisté, s nimiž se Reagan setkal, ptali na podivně zaměřené otázky o lidských právech, dokud mu agent tajné služby neřekl: "To jsou všechno rodiny členů KGB."

Pokud by to byla pravda, bylo by to neuvěřitelné politické setkání. Podle Ruska to tak ale nebylo. Putinův tiskový mluvčí Dmitrij Peskov už v minulosti popíral, že muž na fotografii byla ruská hlava státu.

Aby se vše ještě více zkomplikovalo, Putin prý nebyl v roce 1988 dokonce vůbec v Rusku. Měl sídlit jako člen KGB ve východním Německu. A bylo by velmi nepravděpodobné, že by byl odvezen zpátky jen proto, aby se představil jako turista.

Přesto se na internetu kvůli fotografii několikrát strhly ostré hádky, které se rozhodl vysvětlit až sám autor. Ten totiž po 30 letech od pořízení fotografie přiznal, že už si nemyslí, že by šlo o Putina.

Někdo v Bílém domě mi řekl, že to byl pravděpodobně Putin. Myslel jsem si, že má pravdu, ale teď už si to nemyslím," uvedl fotograf na sociálních sítích.