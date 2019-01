Masakr v Bogotě: Útok na akademii byl dle válečného práva, tvrdí rebelové ELN

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

V prohlášení na svých webových stránkách dnes ELN uvedla, že provedla útok na "vojenské pozice", kde se cvičí v boji vojenští činitelé. "Operace provedená proti tomuto zařízení a vojákům byla v souladu s válečným právem, nebyly tam žádné nebojující oběti," cituje agentura Reuters z prohlášení.

At least 8 killed, 10 injured as car bomb strikes #Bogota police academy pic.twitter.com/R7Lsn06P22 — Ruptly (@Ruptly) 17. ledna 2019

Do budovy policejní akademie v kolumbijské metropoli najel minulý týden ve čtvrtek útočník autem s 80 kilogramy trhaviny. Výbuch usmrtil atentátníka a 20 kadetů ve věku od 18 do 23 let a poničil rovněž okolní budovy. Podle místních médií byl atentát nejhorším teroristickým činem v Bogotě od roku 2003.

Prezident Duque pak v pátek zrušil dekret rušící zatykače na vůdce ELN, poslední aktivní povstalecké organizace v zemi, kteří žijí na Kubě. Havanu vyzval, aby velitele ELN vydala do Kolumbie. V neděli vyšly na demonstrace po celé zemi tisíce lidí, kteří tak vyjádřili nesouhlas s násilím a solidaritu s tamní policií.

ELN, která má podle odhadů 1500 až 2000 členů, považují za teroristickou organizaci Spojené státy i členské země EU. Loni v únoru zahájili povstalci z ELN mírová jednání s tehdejším prezidentem Juanem Manuelem Santosem. Stávající hlava státu však další vyjednávání loni v srpnu odložila, dokud skupina nepropustí unesené rukojmí, jejichž počet se odhaduje na 17.

"Prezidente Duque, chceme zopakovat, že válka není budoucností Kolumbie. Tou je mír. Chceme tak připomenout, že nejlepším krokem pro tuto zemi bude vyslat vaši delegaci k vyjednávání, a tak zajistit kontinuitu mírového procesu a vytvoření dohod, které započala předešlá vláda," uvedla dnes ELN.

Kuba na žádost o zadržení a vydání povstalců pobývajících v Havaně na pozastavených mírových jednáních odpověděla, že se bude řídit závazky přijatými ještě před nynější roztržkou.