Soudce Kavanaugh lhal pod přísahou? Kongresmani USA ho chtějí vyšetřovat

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Demokraté již dříve Kavanaugha obvinili, že během schvalovacího procesu v Senátu do Nejvyššího soudu lhal pod přísahou pod přísahou. To ale Kavanaugh, kterého do funkce navrhl prezident Donald Trump, odmítl.

"Není pochyb, že se dopustil křivé přísahy během schvalovacího řízení," řekl Neguse. "Myslím, že justiční výbor se tomu pravděpodobně bude věnovat," dodal.

Kavanaugh, který je znám konzervativními názory například na téma potratů či držení zbraní, během schvalovacího řízení čelil obviněním ze sexuálního obtěžování datujícím se do jeho studentských let. Soudce to popřel a republikánské senátory přesvědčil, aby mu vyslovili důvěru.