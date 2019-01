Tajný „UFO program“ Pentagonu odhalen. Červí díry, neviditelné pláště, jiné dimenze

Výpis důchodového účtu: Co vše by měl obsahovat? Chyba vás může stát statisíce

Steven Aftergood, ředitel „Projektu vládních tajemství“ Federace amerických vědců, požádal na základě zákona o svobodném přístupu k informacím o zveřejnění názvů jednotlivých programů, na nichž pracovalo ministerstvo obrany.

O utajeném „Programu na identifikaci pokročilých vesmírných hrozeb“ již v roce 2017 informovala některé americká média. Nyní se Aftergood a veřejnost dozvěděli další detaily. Přestože zveřejněný dokument neobsahuje více, než názvy jednotlivých výzkumných studií, i tak se jedná o zajímavé čtení.

„Nyní máme lepší představu o tom, co vlastně Defense Intelligence Agency (DIA) dělala a vyprodukovala,“ komentoval publikaci Aftergood pro server Motherboard.

Některé z položek by zapadly spíše do sci-fi filmu, než do vládou financovaného programu. „Myslím, že každý, kdo si tento seznam pročte, se bude drbat na hlavě a divit se, co si vlastně DIA myslela,“ říká Aftergood. „Tohle jsou taková ta témata, které se rozhodnete zkoumat, pokud máte tolik peněz, že nevíte co s nimi.“

Program například financoval studii s titulem „neviditelný plášť.“ Další témata zahrnovala „průchozí červí díry, hvězdné brány a negativní energii,“ nebo „warpový pohon, temnou energii a manipulaci s dalšími dimenzemi.“

Celkově obsahuje zveřejněný dokument 38 položek. Ministerstvo obrany existenci programu nepřiznalo, dokud nebyly informace o něm zveřejněny v médiích. Podle deníku New York Times přidělil Pentagon na provoz mezi lety 2007 a 2012 asi 22 milionů dolarů. Většina z těchto peněz měla „odtéci“ do společnosti Roberta Bigelowa, který se zabývá „lovem UFO“.