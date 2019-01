neobvyklý přírodní úkaz: Na řece v USA se objevil záhadný ledový disk

Přírodní úkaz vznikl na řece Presumpscot v městečku Westbrook. To leží v americkém státě Maine. Ledový disk, který se ve vodě stále otáčí, má v průměru asi 90 metrů. Jedná se tak o jeden z vůbec největších zaznamenaných útvarů tohoto druhu.

Alien-looking disk of ice on Presumpscot River has Westbrook #Maine buzzinghttps://t.co/8EdUpuiP7k pic.twitter.com/7q6STt3mj0