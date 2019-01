Trump demokraty nevyslyší. I přes jejich přes odpor chce promluvit o stavu unie v Kongresu

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Tradiční zpráva o stavu unie shrnuje názory Bílého domu na aktuální situaci v zemi a podává Kongresu informaci o prezidentových záměrech. Letos je naplánována na 29. ledna. Šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová minulý týden Trumpovi napsala, že "s ohledem na bezpečnostní situaci" navrhuje zvolit jiné datum. Prezident by případně mohl poslat svůj projev do Kongresu písemně.

Demokraté se prý obávají, že vzhledem k omezenému financování bezpečnostních složek, které vyvolal spor o stavbu hraniční zdi, nemůže být v Kongresu zajištěna prezidentova bezpečnost. Trump by proto měl do Kongresu přijít, až rozpočtová krize vlády, trvající už měsíc, bude vyřešena.

Podle televize Fox News zaslal Bílý dům do Sněmovny reprezentantů dopis s žádostí, aby Trumpův projev umožnila. Hlava státu tradičně k zastupitelům obou komor Kongresu promlouvá z tribuny Sněmovny reprezentantů. Jednu takovou žádost už podle Fox News Bílý dům odeslal minulý týden, byla ale odmítnuta.

Podle amerických ústavních expertů prezidentovi projev o stavu země ukládá ústava, aniž by upřesňovala čas a místo. Bez oficiálního pozvání Sněmovny reprezentantů ale do Kongresu hlava státu nemůže. Poradci Bílého domu v soukromí připouštějí, že Trump by mohl promluvit z jiného místa, například z Oválné pracovny své washingtonské rezidence.

Televize ABC dnes s odvoláním na své zdroje uvedla, že Trump připravuje dva projevy o stavu unie. První pro případ, že promluví v Kongresu nebo na jiném místě ve Washingtonu, druhý pak pro veřejné politické shromáždění, které by svolal na dosud neurčeném místě mimo hlavní město.