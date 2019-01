Spory mezi USA a Čínou nekončí? Američané odmítli nabídku na přípravné rozhovory o obchodu

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Washington odmítl nabídku Pekingu, aby klíčové jednání vicepremiéra Liou Che a vysokých amerických úředníků přijeli tento týden dojednat náměstek čínského ministra obchodu Wang Šou-wen a náměstek ministra financí Liao Min. Příčinou je podle deníku nedostatečný pokrok ve dvou klíčových oblastech.

V reakci na zprávu dolar oslabil vůči japonskému jenu a ještě více dolů zamířily americké akciové trhy. Zvyšuje se totiž pravděpodobnost, že dvě největší světové ekonomiky budou pokračovat v obchodní válce a poškozovat globální hospodářství. Dolar k jenu před 21:00 SEČ odepisoval 0,3 procenta na 109,28 JPY, Dow Jonesův index vykazoval pokles o 1,8 procenta na 24.260 bodů.

Zpráva FT je v příkrém rozporu s dnešními výroky amerického ministra zahraničí Mikea Pompea. Ten ve videopřenosu adresovaném delegátům Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu vyjádřil optimismus ohledně dosažení dobrého výsledku v nadcházejících obchodních rozhovorech s Čínou. Rovněž uvedl, že Spojené státy a Čína mohou společně vzkvétat a prosperovat, pokud Peking přijme principy spravedlivého a otevřeného obchodu a ochrany duševního vlastnictví.

Spojené státy a Čína spolu po velkou část loňského roku vedly obchodní válku, v jejímž rámci na sebe vzájemně uvalovaly cla. Začátkem prosince se Washington a Peking domluvily na devadesátidenním obchodním příměří s tím, že během této doby se budou snažit vyjednat obchodní dohodu a vyhnou se zavádění dalších cel.

"Existují tací, kteří říkají, že supervelmocenský konflikt mezi našimi zeměmi je nevyhnutelný. Já to tak nevidím," uvedl ještě před zprávou FT Pompeo. "Vidím to optimisticky, že je dobře přijmeme a že na těchto rozhovorech dosáhneme dobrého výsledku," řekl také o chystané cestě čínské delegace do Washingtonu na konci ledna.