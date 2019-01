Ve Venezuele se schyluje k masovým protestům, socha Cháveze v plamenech

Šestapadesátiletý Maduro je u moci od března 2013 a od té doby se konala v zemi řada manifestací za demokratické volby a protestů proti porušování lidských práv režimem a proti řízené hospodářské politice vlády, kvůli níž kolabuje ekonomika. Nyní je ale opozice optimistická, uvedl deník El País. Má totiž stále větší otevřenou podporu ze zahraničí a nespokojenost narůstá i mezi dřívějšími příznivci socialistické vlády, takzvanými chavisty.

Protesty se v noci na dnešek SEČ konaly i ve čtvrtích Caracasu a dalších měst, považovaných za baštu vládních příznivců. V obci San Félix, která leží asi 800 kilometrů jižně od metropole, lidé zapálili sochu exprezidenta Huga Cháveze, který stál v čele země před Madurem 14 let až do své smrti a který byl mnohými velmi oblíbený.

#Venezuela 🇻🇪: #Chavez statue in #CiudadBolivar before and after being set on fire by the people. #22Ene pic.twitter.com/5o3MiNIOSt