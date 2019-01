Venezuela na prahu masových protestům: Čtyři mrtví, socha Cháveze v plamenech

Šestapadesátiletý Maduro je u moci od března 2013 a od té doby se konala v zemi řada manifestací za demokratické volby a protestů proti porušování lidských práv režimem a proti řízené hospodářské politice vlády, kvůli níž kolabuje ekonomika. Nyní je ale opozice optimistická, uvedl deník El País. Má totiž stále větší otevřenou podporu ze zahraničí a nespokojenost narůstá i mezi dřívějšími příznivci socialistické vlády, takzvanými chavisty.

Protesty se v úterý večer konaly i ve čtvrtích Caracasu a dalších měst považovaných za baštu vládních příznivců. Nejméně čtyři lidé při nich zemřeli. Jednou z obětí je podle nevládní organizace Observatoř sociálního konfliktu (OVCS) šestnáctiletý chlapec, který byl zastřelen při mítinku v jedné z caracaských čtvrtí. Policie tvrdí, že další tři mrtví byli zabiti při rabování ve městě Ciudad Bolívar.

Při úterních protestech, které byly jako obvykle svolány přes sociální sítě, vyšli lidé do ulic, někteří zapalovali pneumatiky, jiní dávali svou nespokojenost najevo takzvaným cacerolazo, tedy bušením do hrnců, což je forma protestu hojně používaná v Jižní Americe.

V obci San Félix, která leží asi 800 kilometrů jižně od metropole, lidé zapálili sochu exprezidenta Huga Cháveze. Ten stál v čele Venezuely před Madurem 14 let až do své smrti a byl mnohými velmi oblíben.

#Venezuela 🇻🇪: #Chavez statue in #CiudadBolivar before and after being set on fire by the people. #22Ene pic.twitter.com/5o3MiNIOSt