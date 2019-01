Svět skončí za 12 let, pokud nezastavíme klimatickou změnu, varuje americká politička

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Alexandria Ocasio-Cortez, členka amerického Kongresu za Demokratickou stranu, je dlouhodobě terčem kritiky ze strany republikánů. Zastánkyně levicového proudu ve straně se letos stala vůbec nejmladší ženou, která kdy byla do funkce zvolena.

Její pondělní vyjádření opět rozjitřilo politické vody a vyneslo ji konzervativní kritiku. Jak informuje server USA Today, Ocasio-Cortez v rozhovoru uvedla, že boj s cílem udržet klimatickou změnu pod kontrolou, bude pro tuto generaci obdobně důležitý, jako byla druhá světová válka pro generaci jejích prarodičů.

„Mileniálové a generace Z a všichni ti další, co přijdou po nás vzhlížejí. Přitom si myslíme – svět za dvanáct let skončí, pokud nezačneme se změnou klimatu něco dělat, a vaší největší starostí je, jak za to zaplatíme?“ řekla v rozhovoru.

Téma klimatické změny je pro mladou zákonodárkyni velmi důležité, a ve své nové funkci již volá po zavedení „Zeleného Nového údělu“.

Kritici považují její varování za alarmistické, politička nicméně očividně použila časový rámec citovaný v nedávné studii Mezivládního panelu pro klimatickou změnu OSN.

Zpráva OSN, která byla vydaná v říjnu 2018, varovala, že musíme do roku 2030 celosvětově snížit emise skleníkových plynů zhruba na 45 % hodnoty z roku 2010. Odborníci, kteří studii sestavili, tedy tvrdí, že máme 12 let na to něco udělat, dříve, než bude na změny příliš pozdě.

Podle Huntera Cuttinga, který se zúčastnil zasedání výboru, si lidé život za zmíněných 12 let neumí ani představit. "Nechtějte žít ve světě zahřátém o 2 °C. Už posun na 1,5 °C by znamenal pro lidstvo mnohé a při udržení této hranice existuje možnost, že bude na naší planetě zachován život."

Jeho slova zní možná jako z katastrofického filmu, i nárůst teplot půl stupně ale dokáže Zemi zničit. Pokud by se lidstvu nepovedlo v následujících letech udržet oteplování pod 1,5 °C, pocítila by to celá planeta.

Pokud by totiž po této době zemská teplota stoupla o půl stupně, dramaticky stoupnou období sucha, povodní a extrémního tepla, což stovky milionů lidí uvrhne do chudoby. Lidé tak mají 12 let na to, aby zajistili, že teplota ony dva stupně nepřekročí.