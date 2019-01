Opatření proti bláznivému Trumpovi: Sněmovna USA schválila zákon o NATO

Nové nařízení bylo schváleno poměrem 357 hlasů proti 22, přičemž ruku pro něj zvedla i valná část republikánských kongresmanů. Nyní zákon zamíří do Senátu, kde mají republikáni většinu.

"Tento zákon... zdůrazňuje, že Spojené státy mají stále důvěru v poslání NATO a budou bránit jakýmkoli krátkozrakým snahám NATO oslabit nebo z něj jednostranně naši zemi stáhnout," uvedl na tiskové konferenci vůdce demokratické frakce ve Sněmovně reprezentantů Steny Hoyer.

The #NATO alliance is central to American security and maintaining peace and stability worldwide. I was proud to join @RepJimmyPanetta, @RepMalinowski, and @RepHoulahan to discuss the bipartisan NATO Support Act before it is voted on by the House tonight. https://t.co/BYzthu0yJI pic.twitter.com/jyds2qxnQd