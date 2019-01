Co trápí americké zpravodajské služby? Klíčová zpráva varuje před demoktratizací

— Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz

Office of the Director of National Inteligence (ODNI), ústřední zpravodajský orgán USA, vydal svou National Inteligence Strategy (Národní zpravodajská strategie) pro rok 2019. V 36 stránkové zprávě uvádí hlavní hrozby, kterými USA budou tento rok čelit. Nepřekvapivě to jsou Rusko a Čína, zpráva avšak též varuje před demokratizací vesmíru a technologie, hroucením mezinárodního řádu a příklonem mnoha států k izolaci.