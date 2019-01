Konec patové situace? Americký Kongres možná uvolní peníze na ochranu hranice s Mexikem

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Trump před měsícem zablokoval financování čtvrtiny vládních úřadů, aby si vynutil souhlas demokratické většiny ve Sněmovně reprezentantů se stavbou zdi či plotu na hranicích s Mexikem. Demokraté dosud požadavek na uvolnění 5,7 miliardy dolarů (téměř 130 miliard korun) odmítali s tím, že prvním krokem k jednání musí být odblokování vládních financí.

Podle serveru Politico se proslýchá, že demokraté by nakonec mohli prezidentovi kýženou sumu poskytnout. Nebude ovšem výslovně určena na stavbu hraniční zdi, ale na posílení infrastruktury - nákup nových dronů, čidel, senzorů a rentgenových zařízení a na zvýšení platů pro pohraničníky.

Možnost uvolnit Trumpovi požadované finanční prostředky připustil i vlivný demokratický poslanec James Clyburn. I on ale podmínil vyplacení peněz tím, že je Bílý dům nepoužije na stavbu zdi. Clyburn dnes v Kongresu hovořil o "zídce", dronech a senzorech a o zvýšení personálního stavu pohraniční stráže.

Trump ale podle všeho na svých požadavcích zatím trvá. Na twitteru dnes napsal, že republikáni jsou v otázce zabezpečení hranic vzácně jednotni. "Chceme jednou provždy skoncovat se zločinností a drogami! Bezpečnost hranic a zeď! Nepochybně!" napsal prezident.

Oběťmi sporu se stalo přes 700.000 státních zaměstnanců, kteří už pátý týden kvůli zablokování vládních financí nedostávají plat. Trump zatím ustoupit nehodlá přesto, že podle dnešní zprávy listu The New York Times rozpočtová nouze ovlivňuje i chod Bílého domu. Politická agenda prezidentské kanceláře se zastavila, jediné, co Trumpa zajímá, je prý stavba hraniční zdi.