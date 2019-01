Hospodářský růst USA zpomalí, očekává banka

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Ekonomický poradce Bílého domu Kevin Hassett dnes uvedl, že pokud by platební neschopnost trvala až do konce března, mohl by být růst americké ekonomiky v prvním čtvrtletí nulový. Dodal nicméně, že vláda v celém letošním roce nadále počítá s tříprocentním růstem a že pravděpodobnost hospodářské recese v příštím roce se blíží nule.

Financování části ministerstev a vládních agentur ve Spojených státech se v důsledku sporu prezidenta Donalda Trumpa s demokratickými kongresmany o hraniční zeď zastavilo 22. prosince. Současná rozpočtová nouze americké vlády tak již v první polovině ledna překonala rekord z přelomu let 1995-1996, kdy byl kabinet prezidenta Billa Clintona bez peněz 21 dnů.

Zhoršený odhad banky Barclays odráží především pokles reálných příjmů státních zaměstnanců, kteří se v důsledku rozpočtové krize ocitli na neplacené dovolené. Rozpočtová krize zasáhla zhruba 800.000 státních zaměstnanců, z nichž necelá polovina nechodí do práce a zbytek pracuje zadarmo.

V loňském třetím čtvrtletí tempo růstu ekonomiky Spojených států zpomalilo na 3,4 procenta ze 4,2 procenta ve druhém kvartálu. Rychlý odhad vývoje HDP ve čtvrtém čtvrtletí zveřejní americké ministerstvo obchodu koncem ledna.