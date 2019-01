Trump ustoupil, poselství o stavu unie se kvůli sporu s Kongresem odkládá

Zprávu o stavu Spojených států prezidenti tradičně přednášejí ve Sněmovně reprezentantů. Demokratická předsedkyně této kongresové komory Nancy Pelosiová ale Trumpa vyzvala, aby poselství odložil, dokud nebude obnoveno financování federálních úřadů. Část úřadů je nyní bez peněz, neboť Trump se s Kongresem pře o finance na vybudování zdi na hranicích s Mexikem, které demokraté odmítají uvolnit.

Své odmítavé stanovisko šéfka Sněmovny reprezentantů potvrdila i ve středu v dopisu do Bílého domu. Oficiálně Trumpovi sdělila, že promluvu ke členům Kongresu z tribuny Sněmovny reprezentantů nepovolí, dokud zůstane vláda bez peněz.

Hlava státu nemůže sama o sobě o parlamentním projevu rozhodnout, musí vyčkat oficiálního pozvání dolní komory. Poselství o stavu unie, které prezident pronáší ve Sněmovně reprezentantů k členům obou komor Kongresu, je slavnostní událost zorganizovaná tradičně za účasti mnoha hostů. Pronést poselství ukládá prezidentům ústava.

Kvůli postoji Pelosiové se spekulovalo, že Trump zprávu přednese z Bílého domu. V noci na dnešek ale Trump na twitteru přípravu náhradního plánu odmítl. "Neexistuje žádné jiné místo, které by se historií, tradicí a významem mohlo rovnat sněmovní komoře. Těším se, že budu moci podat skvělou zprávu o stavu unie v blízké budoucnosti!" napsal Trump.

As the Shutdown was going on, Nancy Pelosi asked me to give the State of the Union Address. I agreed. She then changed her mind because of the Shutdown, suggesting a later date. This is her prerogative - I will do the Address when the Shutdown is over. I am not looking for an....