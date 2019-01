Režisér Bohemian Rhapsody byl nařčen ze zneužívání. Oběti si vzpomněly po 20 letech

V nejnovějších obviněních muži tvrdí, že Singer s nimi měl styk v jejich 15, potažmo 17 letech, ačkoli legální věk je v takových případech v Kalifornii 18 let. Jeden tehdy 13letý tvrdí, že režisér ho osahával na intimních partiích.

Některé z údajných obětí říkají, že je režisér svedl, jiní hovoří o znásilnění, píše The Atlantic.

The “Bohemian Rhapsody” director Bryan Singer has been trailed by accusations of sexual misconduct for 20 years. Here, his alleged victims tell their stories. @MisterAlexFren1 and @maxapotter report: https://t.co/PeKrnUEqRu