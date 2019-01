Velký obrat. Cohen bude muset na slyšení do Kongresu

— Autor: ČTK

Výbor amerického Senátu pro kontrolu zpravodajských služeb zaslal bývalému osobnímu právníkovi Donalda Trumpa Michaelu Cohenovi závazné předvolání, aby se v polovině února dostavil ke slyšení do Kongresu. Oznámil to dnes Cohenův advokát. Stalo se to den po Cohenově oznámení, že vzhledem k obavám o svou bezpečnost ruší slyšení ve Sněmovně reprezentantů plánované na 7. února.