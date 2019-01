USA nezavřou ambasádu ve Venezuele, do krize se nejnověji vložilo Německo

"Jednáme tak s ohledem na bezpečnostní situaci ve Venezuele. Zavření ambasády neplánujeme," zdůvodnilo odchod části diplomatického personálu amerického ministerstva zahraničí v prohlášení. Americká ambasáda v Caracasu vyzvala americké občany, aby "vážně zvážili", zda Venezuelu neopustit, dokud jsou dostupné komerční lety.

Poté, co americký prezident Donald Trump ve středu uznal Guaidóa za hlavu země, Maduro přerušil diplomatické styky s USA a zaměstnancům ambasády USA dal tři na odchod ze země.

Naposledy se na stranu venezuelské opozice postavilo Německo. "Co se týče Venezuely, nejsme neutrální," napsal na twitteru německý ministr zahraničí Heiko Maas. "Podporujeme venezuelský parlament, který zvolil lid. Maduro postrádá jako prezident demokratickou legitimitu," dodal.

Podobně se ve čtvrtek vyjádřil i předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani. Stávající režim označil za nelegitimní, protože Maduro nezískal prezidentský úřad ve svobodných a čestných volbách.

Vedle USA uznaly Guaidóův krok některé další země amerického kontinentu. Představitelé řady evropských zemí i zástupci Evropské komise ve čtvrtek venezuelskou opozici a jí ovládaný parlament podpořili. Vyzvali také k novým volbám ve Venezuele. Výslovně ale šéfa parlamentu Guaidóa úřadujícím prezidentem neuznali.

