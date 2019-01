USA vrátí do Mexika první skupinu azylantů. Krok je sporný, zřejmě skončí u soudu

Nový americký program nazvaný Protokoly ochrany migrantů (PPP) byl poprvé oznámen 20. prosince. Nemexičtí migranti, kteří překročí jižní hranici Spojených států, budou podle něj vráceni do Mexika, než úřady jejich žádost o azyl v USA vyřídí.

Smyslem nového přístupu je snížit počet středoamerických migrantů, zejména z Hondurasu, kteří utíkají z vlasti před chudobou a násilím. Podle administrativy prezidenta Donalda Trumpa není řada žádostí o azyl opodstatněná.

Program PPP se týká běženců, kteří se obávají návratu do vlasti, ať už zažádají o azyl při vstupu do USA, anebo budou chyceni při nezákonném překročení hranice.

Minulý rok zažádalo o azyl na jižní hranici USA 93.000 lidí, což představuje o 63 procent více než v roce 2017, vyplývá z dat americké vlády.

Žadateli o azyl bylo dosud zpravidla přiděleno právo pobytu ve Spojených státech, dokud se o jeho případě nerozhodlo. Vzhledem k tomu, že američtí imigrační soudci se potýkají s 800.000 nevyřízených žádostí, procedura se může táhnout celé roky.

#MigrantCaravan | IOM survey at #Tijuana: 68% of migrants said they will continue searching for the most suitable way, from their perspectives, to enter the US, 22% prefer to seek employment in Mexico and 4% consider to return to their country of origin.



https://t.co/c7OemX0kwf pic.twitter.com/ktGaOFwZeu