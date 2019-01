Do zkázy světa zbývají dvě minuty, ukazují apokalyptické hodiny. Agresivita mocností roste

Nynější stav světa hodnotí Bulletin amerických jaderných vědců jako "nový abnormál". "Ačkoli Spojené státy a Severní Korea upustily od agresivní rétoriky roku 2017, naléhavý severokorejský problém zůstává nevyřešen," uvádí bulletin v prohlášení.

"This new abnormal is simply too volatile and dangerous to accept as a continuing state of world affairs." Read the full 2019 #DoomsdayClock statement here: https://t.co/Ong8sLHvft #rewindthedoomsdayclock pic.twitter.com/iBxqnqB0zH