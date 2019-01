Trumpův volební exporadce Stone byl zadržen, čelí sedmi obviněním

Stone podle Muellerova úřadu čelí sedmi obviněním, a to z maření vyšetřování, ovlivňování svědka a z opakovaného lhaní výboru Sněmovny reprezentantů pro kontrolu tajných služeb.

BREAKING: The FBI has arrested longtime Donald Trump associate Roger Stone, his lawyer tells CNN https://t.co/S4aCHmq9p8 pic.twitter.com/LpaczLXMP1