Děsivá zbraň budoucnosti? Američané vyvíjejí superkanón

Mark Esper, tajemník americké armády (Secretary of Army), ve čtvrtek potvrdil, že armáda usiluje o nový „superkanón“. Tato zbraň by měla být schopná dostřelit na vzdálenost tisíce námořních mil, tedy zhruba 1850 kilometrů.

„Chcete přece být mimo dostřel protivníka,“ odpověděl Esper na dotaz, k čemu armáda takovou zbraň potřebuje. Vývoj kanónu je součástí širší snahy americké armády zaměřené na zisk dalekonosných zbraní, informoval server National Interest.

„Představte si situaci, kdy bude naše námořnictvo například vědět, že nemůže vyplout do Jihočínského moře, například kvůli přítomnosti čínských lodí,“ vysvětloval Esper.

„Potom bychom mohli – z připravené pozice na nějakém ostrově nebo z jiného místa – ostřelovat nepřátelské cíle z velké vzdálenosti a přitom si udržet odstup,“ dodal tajemník.

V září minulého roku sdělil generál John Murray před senátní komisí, že nově ustavená armádní instituce „Army Futures Command“ usiluje mimo jiné o vyvinutí dalekonosných děl.

„Zaměřujeme se také na něco, čemu říkáme Strategický dalekonosný kanón (SLRC), který by možná mohl mít dostřel až 1000 námořních mílí,“ cituje server Military.com jeho výpověď.

Nová zbraň by pravděpodobně měla vycházet z již existujících 155 milimetrových houfnic a využívat projektilů s raketovým pohonem, které jsou ve výzbroji již dnes. „Nechtěl bych to příliš zjednodušovat, ale mělo by se jednat o větší verzi těchto kanónů,“ komentoval již v minulém roce plukovník John Rafferty.