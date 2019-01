Život v USA se vrací k normálu? Trump souhlasí s uvolněním peněz pro vládu

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Rozpočtová krize vlády vyvolaná sporem o hraniční zeď trvá už 35. den a začíná vážně narušovat činnost státem financovaných organizací, zejména letecké dopravy, ochrany životního prostředí a daňové správy. Podle průzkumů je většina Američanů přesvědčena, že rozpočtový pat vznikl vinou prezidenta.

Informace americké televize, kterou potvrdily i zprávy televizních kanálů NBC a CNN, by znamenala značný ústupek z dosavadních pozic Bílého domu. Dočasným uvolněním vládních financí by prezident de facto přijal návrh opozičních demokratů, kteří debatu o posílení ostrahy hranic podmiňovali otevřením vládních účtů nejméně do 8. února.

Trump, stejně jako vedení republikánů v Kongresu, takovou variantu dosud odmítal. Navrhoval opačný postup, tedy nejprve schválení peněz na stavbu hraniční zdi, a poté obnovení finančních toků, bez nichž se část ministerstev a vládních agentur ocitla v nouzové situaci.