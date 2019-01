Trump trvá na stavu nouze, pokud nebude do 15. února dohoda. Dle demokratů dostal lekci

Trump v pátek oznámil, že na dobu tří týdnů obnovuje financování vládních úřadů, které zastavil 22. prosince. Do 15. února je podle prezidenta čas dohodnout se na způsobech, jak zvýšit ochranu jižních amerických hranic před ilegální migrací z Mexika. "Když se to nepovede, zjevně vyhlásíme nouzi," řekl Trump.

Podle vůdce demokratů ve Sněmovně reprezentantů Chucka Schumera dnešní Trumpův ústupek znamená, že "znovu dostal důležitou lekci", "Nikdo by neměl podceňovat předsedkyni (Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou), jak to teď Trump zjistil," prohlásil Schumer v narážce na vytrvalý odpor Pelosiové proti Trumpově zatím neúspěšné snaze získat peníze na stavbu zdi.

As Democrats have said all along, the solution to this impasse was to separate funding the government from our disagreements over border security. This agreement endorses that position.



