Trump chce postavit zeď do dvou let. Naprosto nerealistické, smějí se mu experti

Trump požaduje na stavbu plotu 5,7 miliard dolarů. Demokraté to považují za zbytečný výdaj a nechtějí mu peníze poskytnout. V důsledku jejich sporu vznikla rozpočtová krize, kdy zaměstnanci federálních úřadů nedostávali po 35 dní výplatu, vůbec nejdelší dobu v americké historii.

Americký prezident i přes své odstoupení požadavkům Demokratů stále trvá na vybudování zdi, respektive ocelového plotu, který má fungovat jako ochrana před latinskoamerickými migranty vstupujícími přes mexické hranice do USA. Trump naznačuje, že pokud mu Demokraté peníze neposkytnou, vyhlásí výjimečný stav a peníze získá z jiných zdrojů.

Nicméně, i kdyby Trump získal peníze tímto způsobem, podle expertů by to stejně nestačilo na vybudování plotu podle jeho představ v dané horizontu. Dle jejich propočtů vybudování 1 000 mil ocelové hraniční bariéry, na které by pracovalo 10 000 pracovníků, by trvalo 11 let. Trump přitom uvedl, že hraniční plot postaví během dvou let.

Hranice s Mexikem je 1 954 mil dlouhá, přičemž okolo 650 mil už je ohraničeno různými typy plotu. Trumpův plán počítá s vybudováním nového plotu rozkládajícího se na 864 mílích a náhradním plotem na 1 163 mil.

Ed Zarenski, ekonomický analytik zaměřující se na konstrukční práce, odhaduje, že Trumpem plánovaný hraniční plot by stál při započtení všechno materiálu okolo 22 miliard dolarů. Toto číslo považuje Zarenski navíc za „příliš optimistické“, protože nebere v úvahu další podstatné faktory jako je inflace, ubytování pro pracovníky a cenu za vykoupení pozemků. Podle Zarenskiho je při optimistických prognózách možné, že plot se postaví za 8 let.

Stanice CBNC upozorňuje na jiný poměrně nedávný projekt stavby hraničního plotu z roku 2009 v El Pasu v Texasu. Ten se rozkládá na pouhých 38 mil a stál 170 miliónů dolarů (dnes asi 200 miliónů dolarů) a zapojilo se do něj asi 1 100 pracovníků. Výše plotu dosahuje výšky pouhých 19 metrů, výrazně méně než kolik by Trump chtěl, aby dosahoval jeho hraniční plot (30 metů).

Současných požadovaných 5,7 miliard dolarů by stačí jen na vybudování zlomku plotu, asi 234 mil dlouhé nové ocelové bariéry, podle dopisu ze 6. ledna od Úřadu pro řízení a rozpočet.

Podle Michaela Deara, emeritního profesora městského a regionálního plánování lze o efektivnosti plotu velmi pohybovat. Podle něj drogové kartely mají své způsoby, jak proniknout i přes velmi chráněné hranice. Ploty jim vlastně vyhovují, protože mohou odhadnout jeho slabá místa a nemusí se potýkat s rozptýlením zdrojů napříč pouští.

Podle Deara plot též příliš nepomůže s řešením problému nelegální migrace, protože mnozí tito migranti už jsou v USA. Navíc migranti mají vlastní způsoby, jak se přes hraniční ploty dostat. Médii minulý týden proběhla zpráva o 376 migrantech, kteří podkopali hraniční zeď a tunely se dostali z Mexika do USA. V jiném případě více jak 200 migrantů překročilo bariéru u španělské enklávy Ceuta v Maroku.