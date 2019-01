Mormon desítky let krutě "léčil" homosexualitu. Teď přiznal, že je gay

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Okumura zuří: Lži a hoaxy. To je další lumpárna z havlistické úderky.

Matheson je známý pro své působení v oboru, kterému se říká „ex-gay terapie“, nebo také „reparativní terapie“. Nosným pilířem této praxe je nesmyslná myšlenka, že se homosexualita dá a má „léčit“.

Svůj coming out zveřejnil Matheson na facebookém profilu. Předtím skupina Truth Wins Out, která se věnuje podpoře komunity LGBT, zveřejnila uniklou konverzaci mezi ním a dalším zastáncem „konverzní terapie“. Matheson nyní přiznal, že strávil desítky let ze svého života ponořen v homofobii.

Je si jistý, že některým lidem ublížil, několika prý však i pomohl. „Ne, že bych se chtěl omlouvat, ale všechna pochybení, která jsem jako terapeutik učinil, pocházela z příliš úzkého názoru na to, jak má vypadat emocionálně zdravý život,“ napsal. „Pocházela z mé vlastní homofobie a úzkoprsosti. Skutečně se omlouvám za tyto chyby a újmu, kterou jsem některým lidem způsobil.“

David Matheson, který je členem mormonské církve, se po 34 letech rozvedl se svojí manželkou poté, co se rozhodl, že konečně musí změnit svůj život. Homofobnímu prostředí byl prý od svého mládí vystaven právě uvnitř mormonské církve. Tam také našel útěchu v „terapii“, když zjistil, že je homosexuál. Sám se pak rozhodl věnovat se této praxi a „pomáhat“ dalším lidem.

Podle deníku Guardian spoléhá většinou „reverzní terapie“ na diskusi mezi „pacientem a léčitelem“. V některých zaznamenaných případech však byly použity i kruté metody, které měly vyvolat v často mladých chlapcích odpor k pocitům, jež cítí. Využívány byly například elektrické šoky nebo různá medikace. Matheson sám údajně takové techniky nikdy nepraktikoval.

„Mužům, kteří se kvůli mně ztotožnili se svojí homofobií, i těm, kteří z terapií odcházeli s pocit újmy, se velmi omlouvám,“ stojí dále v prohlášení na sociální síti. Podle jeho slov ho postupně úplně ovládla ideologie, že být gay je hřích. „Přestože to byla moje hluboká součást, obrátil jsem se proti ní.“

Mormonská církev postupně upravila některé své postoje vůči lidem s homosexuální orientací. Tu například již nepovažuje za hřích. I nadále však vylučuje takové lidi ze svých řad.