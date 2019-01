Podezřelé kontakty Trumpa s Ruskem? List vypracoval "mapu", výsledek je zarážející

Analýza má doložit tvrzení amerických tajných služeb, že ruská rozvědka během volební kampaně ukradla velký počet e-mailů ze serverů americké Demokratické strany, aby ve volbách podpořila Trumpa v souboji s protikandidátkou Hillary Clintonovou. Elektronickou poštu měly ruské tajné služby přímo nebo přes prostředníky předat serveru WikiLeaks, který ji zveřejnil.

Roli v těchto operacích měl sehrát Trumpův dlouholetý spojenec a politický manažer Roger Stone, kterého v pátek zatkli agenti FBI. Soud Stonea obvinil z maření vyšetřování, ovlivňování svědka a z opakovaného lhaní Kongresu. Pak byl propuštěn na kauci.

The New York Times v dnešním článku prezentoval podrobnou časovou osu s vyznačením jednotlivých kontaktů s Ruskem od června 2016 do Trumpovy inaugurace předloni v lednu.

Donald Trump and his associates had more than 100 contacts with Russians and WikiLeaks before the inauguration, a Times analysis found. Here's who met with whom, and when. https://t.co/Uc8ALsBBl5