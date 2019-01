Vláda USA volá zaměstnance zpět do práce. Mají obavy, shutdown může propuknout nanovo

Trump v projevu slíbil, že zadržené mzdy státní zaměstnanci dostanou "rychle nebo co nejdřív". Bílý dům na twitteru napsal, že peníze přijdou v "příštích dnech". Podle dřívějších informací amerických médií jde v souhrnu asi o čtyři miliardy dolarů (90 miliard korun).

Prezident doufá, že během příštích tří týdnů se podaří dosáhnout dohody o zabezpečení jižních hranic. Dnes Trump na twitteru varoval, že jednání nebude snadné, protože republikáni a demokraté jsou "hluboko ve svých zákopech".

21 days goes very quickly. Negotiations with Democrats will start immediately. Will not be easy to make a deal, both parties very dug in. The case for National Security has been greatly enhanced by what has been happening at the Border & through dialogue. We will build the Wall!