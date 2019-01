Bahno z nádrže v Brazílii pohřbilo stovky lidí, hasiči nacházejí jen mrtvá těla

Mezi nezvěstnými je mimo jiné asi stovka zaměstnanců dolu, kteří v době neštěstí obědvali v jídelně, již záplava bahna zcela pohřbila. Záchranářům se ani po celodenní práci nepodařilo k zavalené jídelně proniknout.

Proud bahna široký 150 metrů rovněž zničil část obce Vila Ferteco, která leží nedaleko dolu. Příčina protržení nádrže, jež fungovala od roku 1976 a nyní už byla vyřazována z provozu, není známá.

Vale's dam, containing the tailings of iron mining, collapsed in #Brumadinho. The sludge killed 9 and hundreds are still missing. Landscape was violently altered. The same company was responsible of the disaster in Mariana 3 years ago. What happened to precaution and prevention? pic.twitter.com/2YwgTpsaMQ