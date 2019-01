Bahno z nádrže v Brazílii pohřbilo stovky lidí. Pátrání obnoveno, hasiči nacházejí jen mrtvá těla

Úřady také odvolaly evakuaci tisíců obyvatel města Brumadinho, kterou zahájily kvůli hrozbě protržení další nádrže. Město má podle serveru BBC 39.000 obyvatel.

Po pátečním protržení jedné z nádrží v dole společnosti Vale voda a bahno zaplavily rozsáhlé území, včetně administrativní části dolu a části nedaleké obce Vila Ferteco. Místní média zatím hovoří o 34 potvrzených obětech, některé zdroje, včetně agentury AP, uvádí už 40 mrtvých. V nemocnicích je 23 zraněných a přes 250 lidí se pohřešuje.

Vale's dam, containing the tailings of iron mining, collapsed in #Brumadinho. The sludge killed 9 and hundreds are still missing. Landscape was violently altered. The same company was responsible of the disaster in Mariana 3 years ago. What happened to precaution and prevention? pic.twitter.com/2YwgTpsaMQ