Kanadský velvyslanec v Číně rezignoval, dle oponentů zradil v kauze Huawei

"Požádal jsem a přijal žádost Johna McCalluma o rezignaci na post velvyslance v Číně," uvedl kanadský premiér v prohlášení, v němž ambasadorovi poděkoval za služby. Důvod rezignace neuvedl.

Podle serveru BBC McCallum v úterý zpochybnil žádost USA o vydání finanční ředitelky Huawei. Následující den ale vydal prohlášení, že se nevyjádřil přesně a že lituje zmatku, který jeho slova způsobila. V pátek pak podle BBC uvedl, že by bylo "skvělé pro Kanadu", kdyby USA od svého požadavku na vydání čínské manažerky ustoupily.

'#McCallum apologized late Thursday for several of his remarks'