Papež si v Panamě přivstal. Na ranní mši pod širým nebem dorazilo 700 tisíc věřících

Dnešní mše pod širým nebem, která se konala časně ráno kvůli horkému počasí, se podle odhadů organizátorů účastnilo asi 700.000 lidí. Kromě mladých z celého světa mezi nimi byli i prezidenti Kolumbie, Kostariky, Salvadoru, Guatemaly, Hondurasu, Panamy a Portugalska.

Benediction last night at the culmination of the Prayer Vigil at #WYD2019 #PopeInPanama pic.twitter.com/15EBgNjWiK

Mše se uskutečnila na okraji metropole v parku, pojmenovaném po papeži Janu Pavlu II., který tradici Světových dnů mládeže v roce 1984 založil.

Na stejném místě promluvil papež František k mladým také v sobotu večer. Velký ohlas měla jeho slova o Panně Marii. Mimo jiné řekl, že sice nevyšla ze sociálních sítí, přesto se z ní stala "jedna z nejvlivnějších žen v historii".

To you, dear young people, a big “thank you” for #Panama2019. Keep walking. Keep living the faith and sharing it. See you in Lisbon in 2022!