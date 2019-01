USA nemohou v Afghánistánu zvítězit? Stažení vojáků je správné, tvrdí analytik

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Podle průzkumu ze srpna minulého roku si 57 % Američanů přeje, aby Spojené státy odešly z Afghánistánu. Mezi veterány sdílí tento názor dokonce 69 %. Část amerických politiků a odborníků však považuje odchod za velkou chybu.

„V Afghánistánu nemůžeme ani vyhrát válku, ani dosáhnout trvalého míru. Prostě odejít, tak, jako se to chystáme udělat v Sýrii, by však byla chyba,“ cituje magazín National Interest Richarda Hasse, prezidenta neziskové společnosti Rada pro mezinárodní vztahy.

Charles V. Peňa, který působí v think-tanku Defense Priorities, však vidí pro odchod mnoho pádných argumentů. Souhlasí s Hassem, že Američané nemohou válku vyhrát. Podle protipovstalecké strategie, na kterou se americká armáda spoléhá, je k úspěšné pacifikaci území zapotřebí přinejmenším 20 vojáků na každých 1000 obyvatel. Pro Afghánistán, kde žije 33 milionů lidí, by tak bylo zapotřebí 660 000 vojáků. I pokud by se počítalo jen s oblastmi, kde jsou tálibové nejaktivnější, bylo by zapotřebí 232 000 mužů.

Kritici stahování často argumentují tím, že odchod ze země ohrozí bezpečnost Spojených států a vytvoří podmínky, v nichž se bude dařit teroristům. „Skutečnost je taková, že hnutí Talibán není přímou hrozbou pro americkou národní bezpečnost a teroristé z Al-Káidy a Islámského státu v Afhánistánu nepředstavují přímou, existenční hrozbu pro Američany ve Státech,“ tvrdí Peňa.

Kritizuje také tezi, že by se země stala bezpečným útočištěm, v němž by mohli teroristé trénovat a plánovat své útoky proti zájmům USA ve světě i doma. „Je důležité pochopit, že hrozba terorismu spočívá v ideologii, a ne v konkrétním teritoriu.“ Útoky podle analytika mohou být plánovány odkudkoli. Zmiňuje, že klíčoví aktéři útoku z 11. září plánovali svůj čin v německém Hamburku a většina útočníků pocházela ze Saúdské Arábie.

Náklady na válku v Afghánistánu jsou přitom astronomické. Studie z minulého roku, kterou provedlo Centrum pro strategická a mezinárodní studia, zjistila, že od roku 2001 stály operace ministerstvo obrany více než 840 miliard dolarů. Další studie uvádějí ještě vyšší částky. Projekt Cost of War vyčíslil náklady, po započtení všech výdajů, včetně následné péče o veterány, na astronomické 2 biliony. Současný státní dluh Spojených států přitom dosahuje 21 bilionů dolarů.

Washington by měl podle Peňi více tlačit na země sousedící s Afghánistánem, aby převzaly za osud země více zodpovědnosti a „Američané by měli přemýšlet, proč i po sedmnácti letech bojují ve válce, která nemůže být vyhrána.“