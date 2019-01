Stoltenberg pochválil Trumpa: Tlak na členy NATO má výsledky

"Členské státy zaznamenaly jasná a hlasitá slova amerického prezidenta," řekl Stoltenberg a prohlásil, že státy NATO nyní své příspěvky zvyšují. Aliance je sjednocená, protože se dokáže přizpůsobit. Severní Amerika a Evropa dnes spolupracují víc než dřív, konstatoval generální tajemník. "Je to jasné poselství Rusku, myslím, že ho vnímají," dodal.

Šéf Bílého domu podle nedávných informací amerických médií několikrát v soukromí naznačil, že by Spojené státy mohly NATO opustit, protože nesou neúměrné finanční břímě nesrovnatelné s příspěvky ostatních.

Trump opakovaně požaduje, aby všichni členové aliance vydávali na zbrojení nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu.

Trump dnes na Stoltenbergovo prohlášení v pořadu Fox News reagoval na twitteru.

Jens Stoltenberg, NATO Secretary General, just stated that because of me NATO has been able to raise far more money than ever before from its members after many years of decline. It’s called burden sharing. Also, more united. Dems & Fake News like to portray the opposite!