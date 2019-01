Clintonová bude znovu bojovat o Bílý dům? Dveře pro volby 2020 si nechává otevřené

Clintonová v roce 2016 těsně prohrála souboj s nynějším prezidentem Donaldem Trumpem, který ve volbách v roce 2020 hodlá svůj post obhajovat. Porážku, velmi nečekanou, tehdy nesla těžce a na čas zmizela z veřejného života.

Hillary Clinton @HillaryClinton is apparently leaving the door open on another run for the #WhiteHouse. Three sources close to #Clinton say she talked with them, as recently as last week, about the idea of running in 2020. @KUSINews pic.twitter.com/AZDU00Kafo