Tlak na Madura se zvyšuje: Bolton hrozí ráznou reakcí, na stranu Guaidóa přešla Austrálie

Vecchio, člen venezuelské opozice, podle amerických médií už v roce 2014 opustil Venezuelu po zatčení opozičního předáka Leopolda Lópeze. Pompeo ve svém prohlášení uvedl, že Vecchio se setkal s jeho náměstkem pro politické záležitosti Davidem Halem, který potvrdil silnou podporu washingtonské administrativy Guaidóovi.

Trumpův bezpečnostní poradce John Bolton v neděli na twitteru varoval před násilím vůči venezuelské opozici, Guaidóovi, parlamentu nebo americkým diplomatům, což by podle něj představovalo vážný útok na právní stát a mělo by za následek ráznou reakci.

Any violence and intimidation against U.S. diplomatic personnel, Venezuela’s democratic leader, Juan Guiado, or the National Assembly itself would represent a grave assault on the rule of law and will be met with a significant response. 2/2