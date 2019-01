Trumpova vláda zrušila sankce proti Děripaskových firmám, senátoři skřípou zuby

Sankce proti ruským společnostem Rusal, EN+ Group Plc a EuroSibEnergo byly vyhlášeny loni v dubnu kvůli ruské anexi Krymu, údajnému ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016 a ruské podpoře režimu Bašára Asada. Ministerstvo financí USA záměr rušit sankce vyhlásilo už loni v prosinci, protože Děripaska restrukturalizoval majetkové struktury svých firem tak, aby se jeho podíl zmenšil.

Někteří američtí zákonodárci z obou hlavních politických táborů argumentovali, že by se postih neměl uvolňovat, dokud neskončí práce zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který objasňuje ruskou roli v amerických prezidentských volbách. Senát začal projednávat rezoluci, která zrušení sankcí odmítá.

