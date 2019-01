Pád Trumpa se blíží? Kauza jeho důvěrníka Stonea může přinést zvrat

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Životně důležitý vitamin D. Co dělat, když slunce nestačí?

Šestašedesátiletý Stone, podle tisku protřelý politický šíbr se čtyřicetiletými zkušenostmi v oboru, má k prezidentovi mimořádně blízko, je údajně člověkem, který Trumpa přivedl k myšlence kandidovat.

Minulý pátek Stonea za dramatických okolností zadrželo ozbrojené komando v jeho floridském domě, a soud ho pak obvinil z maření vyšetřování, lhaní Kongresu a ovlivňování svědků.

zdroj: YouTube

Čtyřiadvacetistránkové obvinění hovoří o tom, že Trumpův volební štáb udržoval přes Stonea styky s investigativním serverem WikiLeaks, který od hackerů napojených na ruskou rozvědku GRU dostal soubor citlivých e-mailů ukradený ze serveru demokratů, jejichž kandidátka Hillary Clintonová se s Trumpem měla utkat o Bílý dům.

Stone měl podle vyšetřovatelů na pokyn "odpovědné" osoby z Trumpova štábu zjišťovat okolnosti zveřejnění ukradené pošty. Podle některých médií byl touto osobou tehdejší šéf volebního štábu Steve Bannon, který - jak uvádí obvinění - ovšem nejednal sám, ale byl tímto úkolem pověřen. Osobou, která měla právo Bannona úkolovat, byl Trump. Znamenalo by to, že to byl sám budoucí prezident, kdo koordinoval kampaň poškozující protikandidátku Clintonou pomocí dokumentů získaných nezákonně Moskvou.

Nový směr vyšetřování vedeného bývalým šéfem FBI Robertem Muellerem podle amerických expertů znamená, že pátrání po ruské stopě, které trvá už přes 20 měsíců, hned tak neskončí. "Je to nanejvýš složité, vyžádá si to spoustu času," řekla novinářům bývalá šéfka odboru národní bezpečnosti na ministerstvu spravedlnosti Mary McCordová. Demokraté ve Sněmovně reprezentantů prý zvažují, zda není načase spustit impeachment, tedy ústavní žalobu na prezidenta.

Mueller zatím obvinil 35 lidí, z toho 25 Rusů a deset Američanů včetně šesti Trumpových poradců. Z analýzy soudních dokumentů vyplývá, že pátrání je zatím dvoukolejné. Rusové jsou obviněni přímo z pokusů ovlivnit volby v USA prostřednictvím manipulativní propagandy na sociálních sítích a z krádeže e-mailů Demokratické strany.

Američany ale Muellerův tým obviňuje většinou jen z lhaní vyšetřovatelům nebo Kongresu - právníka Michaela Cohena ze lží o Trumpově moskevském realitním projektu, bývalého šéfa volebního týmu Paula Manaforta ze zamlčení kontaktů s Rusy, jeho náměstka Ricka Gatese ze lží o Manafortových kontaktech, bývalého bezpečnostního poradce Michaela Flynna ze zatajování styků s ruskou ambasádou a někdejšího poradce George Papadopoulose ze lhaní o poště ukradené demokratům.

Žádné důkazy o propojení těchto dvou linií zatím známy nejsou, upozornil list The Washington Post. Jakmile by se ale zjistilo, že důvodem lží jsou utajené předvolební kontakty s Ruskem, může Ameriku čekat politické zemětřesení.