Blíží se konec NATO? Z USA zní "zlověstný signál"

Zahraničněpolitický debakl

NATO nadále odstrašuje "predátorské" Rusko a zmenšuje riziko, že američtí vojáci budou muset znovu bojovat na evropské půdě, tvrdí vlivný server. Dodává, že izolacionistické prezidentství Donalda Trumpa přesto přineslo obavy z možného amerického odchodu z aliance, a tak americký Kongres podniká kroky, které mu mají zabránit.

Sněmovna reprezentantů ovládaná Demokratickou stranou tak 22. ledna schválila nadstranickou podporou 357 ku 22 hlasům zákon svazující Trumpovy ruce tím, že odpírá jakékoliv finance na případný odchod z NATO, poukazuje editorial. K rychlé reakci nabádá i republikány kontrolovaný senát, který by měl by měl buď podpořit zákon dolní komory, nebo schválit vlastní zákon podmiňující možnost prezidenta pozastavit či ukončit americké členství v alianci souhlasem dvou třetin senátorů a v opačném případě rovněž odpíral jakékoliv federální prostředky na náklady s tímto krokem spojené.

"Zdá se zjevné, že opuštění NATO by bylo zahraničněpolitickým debaklem podrývajícím americký vliv v Evropě a posilujícím Vladimira Putina, ruského vůdce, který chce NATO oslabit, aby mohl šířit svou politickou a vojenskou nadvládu," pokračuje New York Times. Připomíná, že lídr republikánské většiny v senátu Mitch McConnell sice opakovaně hrozil, že by podobný krok Trumpa zastavil, ale neexistuje náznak, že by tak skutečně učinil.

Trumpova skepse vůči NATO je dlouhodobě zjevná, konstatuje renomovaný deník. Podotýká, že šéf Bílého domu zpochybňuje účel aliance a tlačil na spojence, aby posílili vojenské výdaje, což však dělají již od dob Trumpových předchůdců, kteří sice také nabádali k lepšímu financování armád, ale nikdy nezpochybnily americké závazky vůči organizaci.

Nyní hrozba sílí, jelikož Trump několikrát loni soukromně sdělil vysokým představitelům své administrativy, že by chtěl z NATO vystoupit, protože organizace podle něj Spojené státy vysává, připomíná americký server. Dodává, že bezpečnostní tým prezidenta, především tehdejší ministr obrany James Mattis, Trumpa zastavil, ale Mattis nedávno rezignoval a v rezignačním dopise zdůraznil právě význam spojeneckých vazeb.

Zlověstný signál

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo a Trumpův poradce pro národní bezpečnost jsou sice považováni za stoupence NATO, ale zatím neukázali páteř po vzoru Mattise, upozorňuje editorial. Za zlověstný signál považuje nedávný rozhovor Pompea pro televizi Fox News, kde odmítl jasně odpovědět na otázku, zda by USA vyslaly své vojáky na obranu Černé Hory, člena NATO.

"Nebudu zacházet do hypotéz," cituje editorial reakci ministra zahraničí. Dodává, že nejde o žádnou hypotetickou situaci, protože podle článku V je povinnosti zemí NATO přijít na pomoc spojeneckému státu, pokud je napaden.

Otázka podle newyorského deníku zní, zda je na Trumpovu administrativu spoleh. Šéf Bílého domu totiž již odstoupil od pařížské klimatické dohody a transpacifického obchodního partnerství a hrozí vypovězením smlouvy o raketách středního a krátkého dosahu, připomíná vlivný server. Doplňuje, že není vůbec zřejmé, zda by američtí zákonodárci našli sílu či ochotu zvrátit případné rozhodnutí Trumpa o vystoupení z NATO.

Mnoho právních expertů tvrdí, že americký prezident může vypovědět mezinárodní smlouvy bez souhlasu Kongresu, zatímco jiní říkají, že Kongres dal najevo, že NATO je odlišný případ, poukazuje New York Times. Deklaruje, že nastal čas, aby Kongres předešel možné debatě o takové otázce.