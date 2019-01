Papež ke krizi ve Venezuele mlčí, nechce napáchat ještě víc škody

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Papež František se obává krveprolití ve Venezuele, ale myslí si, že je předčasné, aby se nyní postavil na některou ze stran, protože by tím mohl nadělat víc škody. Podle agentury Reuters to nejvyšší představitel katolické církve sdělil novinářům v letadle při návratu do Vatikánu z návštěvy v Panamě.