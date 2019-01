Kauza Huawei eskaluje. USA obvinily Mengovou z vážných zločinů, Čína zlostně reaguje

Kauza v posledních týdnech negativně ovlivňuje snahu o zklidnění americko-čínského obchodního konfliktu.

"Huawei a její přední manažeři opakovaně odmítali respektovat americké zákony," uvedl podle agentury Reuters k obvinění ředitel Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Christopher Wray, podle něhož se čínský výrobce telefonů "systematicky snažil krást cenná obchodní tajemství". Vznesená obvinění by měla být pro americké úřady varováním, aby pečlivě zvažovaly rizika plynoucí ze zapojení podobných firem do telekomunikační infrastruktury, nabádal Wray.

Chinese telecommunications equipment manufacturing giant Huawei has been charged with bank fraud, wire fraud, conspiracy to defraud the United States, and theft of trade secrets, among other crimes. https://t.co/GyEHNtZFiP pic.twitter.com/me8ab32ZZP