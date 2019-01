V Brazílii zatkli pět lidí kvůli protržené nádrži, zkázu vyfotil satelit z vesmíru

Podle informací prokuratury byli zatčeni dva vysocí manažeři dolu u města Brumadinho, které uniklé bahno zaplavilo. Agentura Reuters, která má k dispozici rozhodnutí soudce, oznámila, že také třetí ze zatčených je z tohoto dolu, ale jeho funkce v něm není jasná.

V Sao Paulu pak byli zatčeni dva inženýři, kteří pro firmu pracovali. Vyšetřovatelé v Minas Gerais také oznámili, že se pátrá po sedmi dalších lidech. Podezřelí jsou ze zabití, falšování dokumentace a poškození životního prostředí.

V Brazílii přibývá politiků, kteří požadují potrestání vedení firmy, která je významným světovým těžařem železné rudy. Ke kritikům patří i viceprezident Hamilton Mourao, který nyní vykonává pravomoci hospitalizovaného prezidenta Jaira Bolsonara.

