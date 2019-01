Trump se snaží zbytečně? KLDR se podle rozvědky nikdy nezbaví jaderných zbraní

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Je nepravděpodobné, že by se Severní Korea vzdala všech svých jaderných zbraní. Před členy senátního výboru pro zpravodajské služby to dnes řekl šéf amerických zpravodajských služeb Dan Coats. KLDR podle něj považuje jaderné zbraně za nezbytné k přežití režimu. Coats se při prezentaci zprávy o světových hrozbách vyjádřil také například k takzvanému Islámskému státu (IS), který má podle něj stále tisíce bojovníků.