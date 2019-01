Zabít Madura? Trump bezpochyby vydal příkaz, tvrdí venezuelský prezident

Podle ruského velvyslance v Caracasu Venezuela nepožádala Rusko o přímé zprostředkování dialogu s opozicí. Rusko považuje Madura za legitimního prezidenta Venezuely, i když se prezidentem prohlásil vůdce opozice a předseda parlamentu Juan Guaidó.

Za ním stojí několik západních států, které stejně jako venezuelská opozice zpochybňují spravedlivost loňských prezidentských voleb. Ruský velvyslanec hodnotí situaci ve Venezuele jako "obecně stabilní", i když Guaidóova snaha vystupňovat protesty je podle něj znepokojivá.

Nejvyšší soud, který je na straně Madura, Guaidóovi nechal obstavit účty, zakázal mu vycestovat a vede vyšetřování, které by mohlo vést k zatčení vůdce opozice. Maduro v rozhovoru řekl, že příkaz k zatčení jeho soka zatím vydán nebyl.

Obvinil také amerického prezidenta Donalda Trumpa z toho, že dal kolumbijské vládě pokyn jej zavraždit. "Donald Trump vydal bezpochyby příkaz zabít mne. Řekl o to kolumbijské vládě a kolumbijské mafii. Jestliže se mi někdy něco stane, pak odpovědnost ponese Donald Trump a kolumbijský prezident Iván Duque," prohlásil Maduro.

Spekulace o možném vojenském plánu Spojených států se šíří od pondělka, kdy se bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton objevil na briefingu s poznámkami, v nichž stálo "5000 vojáků do Kolumbie".

Zatímco Guaidó chce vést Venezuelu k demokracii a novým prezidentským volbám, Maduro řekl, že příští prezidentské volby budou roku 2025, tedy v řádném termínu. "Zvítězil jsem ziskem 68 procent hlasů, legitimně. Přejí-li si imperialisté nové volby, ať počkají do roku 2025," řekl.

Prezident mluvil také o domácí ekonomice, již se prý vláda snaží stabilizovat. Venezuela čelí vážným ekonomickým problémům, avšak Maduro ujistil, že jeho země splní své povinnosti vůči věřitelům. USA tento týden uvalily sankce na venezuelskou státní ropnou společnost PDVSA, což Maduro v rozhovoru označil za nelegální a za "nejšílenější" Boltonovo rozhodnutí.

Today the U.S. determined that persons operating in #Venezuela’s oil sector may now be subject to sanctions. @PDVSA has been designated for sanction. These actions prevent the #Maduro regime from further plundering Venezuela’s assets and natural resources. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/oPdLLs19LI