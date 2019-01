Spor kvůli prázdnému letadlu graduje. Kam zmizí 20 tun venezuelského zlata?

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Poslanci Národního shromáždění Venezuely uvedli, že prezident Maduro hodlá vyvézt ze země 20 tun zlata z Ruska. Venezuelské národní shromáždění, jehož většina zástupci jsou v rozporu s Nicolásem Madurem požaduje, aby se situace se zlatem vyjasnila. Příslušné informace oznámili zaměstnanci centrální banky Venezuely, uvedla opozice. „Požadujeme podrobnosti. Toto není zlato Calixto Ortegy (šéfa banky Venezuely). Patří lidu,“ stojí v prohlášení.

Již dříve se objevila informace, že Bank of England odmítla vydat Madurovi zlaté cihly v hodnotě 1,2 miliardy dolarů. Zároveň bylo Spojenými státy americkými uděleno právo nakládat s prezidentskými „vládními aktivy“ Centrální banky Venezuely, které jsou u amerických bank Juanu Guaidóvi, prozatimnímu prezidentu.

Letadlo Boeing 777 mělo podle gazety.ru odletět z moskevského letiště Vnukovo do Caracasu 28. ledna ve 14 hodin. Jedná se o charterový let č. 9801 společnosti Nordwind Airlines. Zprávy o příjezdu letadel z Ruska do Caracasu se objevily již dříve. Flightradar, který monitoruje komerční lety, oznámil, že letadlo Gulfstream G500 s číslem TC-TTC z letiště moskevského letiště Vnukovo již rovněž přistálo v Caracase.

Vladimír Zaemskij, ruský velvyslanec ve Venezuele, informace o příletu ruských letadel do republiky popřel. Jak řekl v rozhovoru pro agenturu RIA Novosti, zástupci diplomatické mise nevydávali žádná povolení.

Náměstek ruského ministra financí Sergej Storčak uvedl, že kvůli venezuelské krizi hrozí neplnění finančních závazků. Rusko podle gazeta.ru poskytla Caracasu v roce 2011 půjčku ve výši 4 miliard dolarů za účelem financování nákupů ruského průmyslového zboží. V listopadu 2017 podepsaly země mezivládní protokol o restrukturalizaci dluhu ve výši 3,15 miliardy dolarů na 10 let s minimálními platbami v prvních šesti letech.

Juan Pablo Guanipa venezuelský opoziční zástupce Národního shromáždění v rozhovoru pro gazeta.ru poznamenal, že dluhy, která má Venezuela vůči Rusku a Číně „povinné“. „Byl přijatý státem legálně na základě smlouvy. Je důležité poznamenat, že ve Venezuele, stejně jako v jakékoli jiné demokracii, parlament plní funkce kontroly a musí potvrdit státní dluh. Nová vláda spolu s parlamentem země - Národním shromážděním - by měla potvrdit zákonem uzavřený dluh a učinit povinnost ji zaplatit nebo přehodnotit,“ řekl.

Podle něj je venezuelská vláda zaplavena korupcí, celá země je vystavena nevratnému modelu vývoje a vystavuje obyvatelstvo neustálému ponížení.