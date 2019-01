Hrozba ze strany IS a KLDR? Trump odmítl varování zpravodajských služeb

Šéf amerických zpravodajských služeb Dan Coats v úterý před členy senátního výboru pro zpravodajské služby prohlásil, že je nepravděpodobné, že by se Severní Korea vzdala všech jaderných zbraní. Pchjongjang totiž podle Coatse považuje atomové zbraně za nezbytné k přežití režimu.

Coats se při prezentaci zprávy o světových hrozbách vyjádřil také k takzvanému Islámskému státu, který má podle něj stále v Iráku a v Sýrii pod kontrolou tisíce bojovníků.

Trump přitom již dříve řekl, že ve vztahu k Pchjongjangu bylo dosaženo velkého pokroku a že IS v Sýrii byl poražen. V sérii tradičních ranních tweetů Trump dnes svá stanoviska hájil.

When I became President, ISIS was out of control in Syria & running rampant. Since then tremendous progress made, especially over last 5 weeks. Caliphate will soon be destroyed, unthinkable two years ago. Negotiating are proceeding well in Afghanistan after 18 years of fighting..

"Když jsem se stal prezidentem, Islámský stát se v Sýrii vymykal kontrole. Od té doby bylo dosaženo obrovského pokroku, zvlášť pak během posledních pěti týdnů. Chalífát bude brzy zničen, což se před dvěma roky zdálo nemyslitelné," napsal americký prezident.

Pochválil rovněž vývoj ohledně Severní Koreje, když poukázal na zastavení jaderných a raketových zkoušek ze strany KLDR, vrácení části ostatků amerických vojáků, kteří na Korejském poloostrově padli za války v letech 1950-1953, a propuštění amerických občanů zadržovaných v severokorejských věznicích.

"Vztahy Severní Koreje a Spojených států jsou nejlepší v historii. Neprobíhá žádné testování, vracejí se nám ostatky i rukojmí. Existuje slušná šance na denuklearizaci," uvedl Trump.

...Time will tell what will happen with North Korea, but at the end of the previous administration, relationship was horrendous and very bad things were about to happen. Now a whole different story. I look forward to seeing Kim Jong Un shortly. Progress being made-big difference!