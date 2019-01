Vražedkyně z "Mansonovy rodiny" dostane svobodu? Ve vězení se chová vzorně

Manson v roce 1967 založil na sklonku éry hippies komunitu, která se do dějin zapsala jako Mansonova rodina. Se svými obdivovateli se v San Francisku věnoval nevázanému sexu a drogovým orgiím. V srpnu 1969 nařídil svým stoupencům, aby náhodně zabíjeli obyvatele bělošské luxusní čtvrti v Los Angeles.

Pět lidí usmrtili v domě hudebního producenta Terryho Melchera, dva pak v domě podnikatele Lena LaBianky. Van Houtenové bylo 19 let, když pomáhala při jejich vraždě.

