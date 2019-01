Americký tým chystá summit Trump-Kim. Bude někde v Asii, oznámil Pompeo

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americké ministerstvo zahraničí odeslalo do Asie tým k přípravě setkání prezidenta Donalda Trumpa se severokorejským vůdce Kim Čong-unem. V rozhovoru pro televizi Fox News to ve středu řekl ministr zahraničí USA Mike Pompeo. Summit by se měl uskutečnit koncem února "někde v Asii," řekl americký ministr.