Svržení Madura? Venezuelská opozice tajně jedná s armádou a policií

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Venezuelská opozice se tajně setkává s příslušníky venezuelské armády a bezpečnostních složek. V článku pro středeční list The New York Times to napsal vůdce venezuelských protivládních sil Juan Guaidó. "Aby se změnil režim, je zapotřebí připravit (prezidenta Nicoláse) Madura o podporu armády," napsal politik.