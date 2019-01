Kanada snížila počet diplomatů na Kubě, trpí neznámou chorobou

Záhadné zvuky vyvolávající závratě, bolesti hlavy a nevolnost se mezi kanadskými a americkými diplomaty působícími v Havaně začaly objevovat před dvěma lety. Spojené státy už snížily počet svých diplomatů z víc než padesáti na osmnáct. Neznámou chorobou onemocnělo kolem 25 Američanů.

